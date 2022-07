Gianni Sperti di U&D in vacanza a in Egitto: "La maledizione del Nilo", rovinato

Francesco Fredella 07 luglio 2022 a

a

a

Sui social, Gianni Sperti la chiama la "Maledizione del Nilo". Ovviamente in tono ironico. Il motivo? Prima viene smarrita la sua valigia in aeroporto e poi accade un altro fuoriprogramma. Gustoso. Notiziabile. Una vera e propria disavventura vissuta dall'opinionista di Maria De Filippi, che in Egitto avrebbe dovuto trovare un po' di serenità e relax. Invece no. Per la seconda volta vengono smarriti i suoi bagagli: tutto questo accade prima del volo che l’avrebbe portato dalla capitale Il Cairo a Luxor. Ansia, rabbia. Ancora una volta accade un imprevisto che non avrebbe mai immaginato.

Gemma Galgani, ritorno a Uomini e donne e voce clamorosa: "Altro ritocco"



Sperti si è imbarcato su un aereo sulla compagnia Egyptair. E dice che non volerà più con questa compagnia. Sperti la chiama “Maledizione del Nilo”. Insomma, il suo viaggio non è iniziato tanto bene e la storia si ripete con i bagagli persi. Di nuovo. Sperti racconta che dopo alcuni giorni al telefono con il call center della compagnia aerea ha recuperato i bagagli. Ma è rimasto abbastanza insoddisfatto. Per lui una vacanza da dimenticare.

"Faceva finta". Uomini e Donne, una bomba: Maria De Filippi insultata dalla Dama a casa sua

Adesso si sta già organizzando per la nuova stagione di Uomini e donne, che inizierà a settembre. Riconfermato, come sempre, Sperti dovrà dare giudizi su dame e cavalieri, tronista e corteggiatori. Accadrà di tutto. Ancora una volta negli studi di Maria De Filippi dove è atteso anche il ritorno di Gemma Galgani. Eppure c'è chi dice che potrebbe entrare al GfVip. Chissà.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.