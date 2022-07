Simona Branchetti, "ferita da un cinghiale in spiaggia". "Abbattiamoli". Caos in diretta

18 luglio 2022 a

Caos in studio durante la puntata di Morning news di oggi 18 luglio su Canale 5. Alla fine della puntata una donna ha raccontato alla conduttrice Simona Branchetti di essere stata aggredita e ferita da un cinghiale su una spiaggia in Liguria: "è stato un incidente che mi sta creando diversi problemi…Ho già fatto 3 di 5 vaccini per l’antirabbica… Quando ho visto il sangue ho iniziato a gridare aiuto…Hanno poi chiamato l’ambulanza e sono stata portata in ospedale…", racconta la signora.

La donna ha spiegato che stava mangiando una pizzetta quando è stata attaccata. Quindi il giornalista Roberto Poletti ha detto che i cinghiali dovrebbero essere abbattuti al più presto. Una dichiarazione che ha fatto infuriare l'altra opinionista: "La signora aveva la pizza e il cinghiale è attratto dal cibo…". Un botta e risposta sempre più teso, tanto che la Branchetti è stata costretta più volte a intervenire per riportare l'ordine in studio.

Poletti infatti ha continuato: "Adesso è colpa della signora perché mangiava la pizza…Mettiamoci tutti a dieta così non arrivano i cinghiali… Non mangiamo niente…". L’opinionista allora ha sottolineato che i cinghiali di per sé non sono animali aggressivi: "La signora ha mangiato la pizza in un orario crepuscolare…A quell’ora si palesano…". Ma il giornalista ha insistito: "Per me i cinghiali vanno abbattuti…".

