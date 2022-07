Non è la Rai, poi dimenticata dalla tv: "Faccio la badante", come campa oggi a 46 anni

Francesco Fredella 22 luglio 2022 a

Dimenticata dalla tv, adesso fa la badante: la nuova vita dell'ex di "Non è la Rai"



La tv sembra che gli abbia chiuso definitivamente le porte. Eppure, Ilaria Galassi - ex stella di Non è la Rai - vorrebbe tornare in televisione.

“Oggi faccio la badante. Isola dei Famosi? Ho trattato male gli autori”, racconta a Fanpage. Un'intervista che fa subito il giro della Rete.

La Galassi, oggi ha 46 anni, lavorava in un salone di parrucchieri che era di proprietà del suo compagno, ma a causa della pandemia ha chiuso. La donna, intervistata da Fanpage.it, ha raccontato di "essersi ulteriormente rimboccata le maniche" per un nuovo lavoro. “Siamo stati costretti a chiudere per via della pandemia – dice. Eravamo in zona Parioli. L’affitto era altissimo e nonostante ci fosse il Covid, noi dovevamo pagarlo. Abbiamo dovuto fare una scelta. Fortunatamente, il mio compagno ha un altro negozio a Fiumicino e ci siamo trasferiti”.

Quindi il suo nuovo lavoro, che racconta nell'intervista a Fanpage. "Una cliente mi disse che aveva bisogno di una donna che stesse con sua madre dalle 09:00 alle 13:00. Non era il mio lavoro, quindi non mi piaceva usarlo come tale. Le ho detto: Lo faccio perché è quello che facevo sempre con mia nonna, ma non voglio neanche essere pagata”. Mi piace farlo. E poi, in questo periodo non sto lavorando. Ho mandato il curriculum ovunque, ma è difficile trovare lavoro. Dato che mi annoio a stare senza far niente, mi sono detta: “Ma che me frega, lo faccio” e ho accettato di occuparmi di Ausilia", racconta ancora.

A quanto pare non è un vero e proprio lavoro. “Ogni tanto mi fa qualche regalo e con quei soldi ci faccio la spesa. Però non è che vado lì perché vengo stipendiata. In questo momento, sta lavorando solo il mio compagno. Dobbiamo pagare l’affitto. Arriviamo a fine mese proprio stretti, stretti, stretti (sorride, ndr)”, dice.