Zona Bianca, Giuseppe Brindisi e il ribaltone Mediaset: improvviso dietrofront

La crisi di governo e la conseguente campagna elettorale estiva hanno fatto saltare le ferie a molti. Anche a Giuseppe Brindisi, giornalista Mediaset che per tutto l'anno ha condotto su Rete 4 la sua Zona Bianca. Era pronto ad andare a godersi le meritate vacanze lasciando il posto al collega Francesco Vecchi, già pronto al debutto in prima serata. E invece no. Considerata la delicata situazione politica italiana e la decisione Mediaset di anticipare la ripresa dei principali programmi di attualità proprio per seguirne in diretta sviluppi ed evoluzioni, Vecchi resta a casa (a settembre tornerà a condurre Mattino Cinque News insieme a Federica Panicucci) mentre Brindisi continuerà a condurre la sua trasmissione per tutto agosto.

Come si legge sul sito di Davide Maggio, per il talk di Rete 4 era prevista una sostituzione da lunedì prossimo. Invece è arrivato il contrordine alla decisione già presa. Del resto Zona Bianca è, insieme a Controcorrente, l’unico programma di approfondimento politico ancora acceso nel prime time delle reti Mediaset. Tale scelta si sposa con quella di reintrodurre gli altri talk già ad agosto: Dritto e Rovescio tornerà giovedì 25, Quarta Repubblica lunedì 29 e Fuori dal Coro martedì 30.