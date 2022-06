Giuseppe Brindisi "sostituito" a Zona Bianca, spunta il nome del nuovo conduttore

17 giugno 2022 a

Giuseppe Brindisi va in vacanza. Il conduttore di Zona Bianca, programma in onda su Rete 4, si prende qualche giorno di pausa. E così Mediaset starebbe pensando di sostituirlo con Francesco Vecchi. Il volto di Mattino 5 prenderà il posto di Brindisi - stando alle indiscrezioni di TvBlog - per il mese di agosto. Un doppio appuntamento però, visto che Zona Bianca andrà a raddoppiare, a partire da luglio, la messa in onda.

Insomma, il talk uscirà due volte a settimana, domenica e giovedì, con il passaggio dalla domenica al lunedì una volta che sarà terminata la stagione di Quarta Repubblica. Se i rumors venissero confermati, Vecchi finirà la sua esperienza al fianco di Federica Panicucci venerdì 24 giugno, per poi rientrare a settembre. Nulla di nuovo. Anche La7 deve fare i conti con le pause estive.

In particolare In Onda vedrà Luca Telese e Marianna Aprile sedersi sulle poltrone lasciate vuote da David Parenzo e Concita De Gregorio. Così come Brindisi, i due giornalisti si prendono del tempo per loro e per il meritato riposo. D'altronde quella di quest'anno, con la guerra in Ucraina, è stata un'edizione tutt'altro che semplice. Spesso e volentieri i programmi hanno dovuto lavorare più del previsto.

