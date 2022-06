Veronica Gentili contro Giuseppe Brindisi, sfida totale: tam-tam, cosa sta succedendo a Mediaset

15 giugno 2022 a

Se Dritto e Rovescio e Quarta Repubblica andranno in vacanza, terminando a breve le trasmissioni, Controcorrente di Veronica Gentili rimarrà in onda al mercoledì per tutta l'estate. A tenergli compagnia si aggiungerà anche Zona Bianca ma con una sostanziale sorpresa: il programma di Giuseppe Brindisi si sdoppierà e andrà a occupare due giornate: la domenica e dal 30 giugno anche il giovedì, nello spazio lasciato libero da Paolo Del Debbio, conduttore del format Dritto e Rovescio. Una sfida indiretta, in termini di share, tra i due astri nascenti di Mediaset: la Gentili e Brindisi, appunto.

Come già anticipato nelle scorse settimane proprio Zona Bianca, programma condotto da Giuseppe Brindisi, con lo stop temporaneo di Quarta Repubblica, slitterà dalla domenica al lunedì partendo il 4 luglio. Il programma ideato dallo stesso Brindisi, tratta vicende legate alla politica italiana nonché episodi che riguardano la società, con interviste a politici e altri ospiti. Non sono previste vacanze quindi per il conduttore che, dall'aprile 2021, quando il talk venne inaugurato, è ininterrottamente in video. Probabilmente però ad agosto il suo tour de force finirà per prendere una pausa fino alla prossima stagione televisiva. Secondo alcune indiscrezioni Mediaset starebbe infatti cercando un volto nuovo per dare un attimo di riposo ai veterani e, perché no, introdurre aria di novità, che non guasta mai, ai palinsesti. Chi raccoglierà il testimone?

