Amici, torna Arisa? Volano insulti: ecco perché finisce sotto accusa

30 luglio 2022 a

a

a

Dopo una parentesi in Rai, a Ballando con le Stelle, Arisa potrebbe tornare a Mediaset. Stando a diverse indiscrezioni la cantante sarà infatti insegnate nel talent di Canale 5, Amici. Arisa potrebbe prendere il posto di Anna Pettinelli già da settembre. Rumors che hanno subito sollevato il polverone. Una telespettatrice è arrivata a definire l'artista "prezzemolina della tv", proprio a causa dei suoi continui passaggi. Alessandro Cecchi Paone, sulla sua rubrica Nuovo Tv, replica.

“Chi sostituisce in giuria”: Arisa, ribaltone a Ballando con le stelle

Il giornalista non ci sta e prende le difese della cantante: "C’è un mercato aperto in televisione, dove per i professionisti c’è piena libertà di movimento". Ma la telespettatrice rincara la dose: "Ci sono personaggi che saltellano da un programma all’altro. Un’abitudine che mi fa venire la labirintite". Anche in questo caso Paone ricorda che "la concorrenza è una buona cosa".

Arisa indossa solo i guanti, senza censura: la foto che sconvolge i fan | Guarda

Sono comunque in tanti a non aver apprezzato il ritorno di Arisa ad Amici, dopo l'esperienza su Rai 1. Al momento comunque l'unica certezza è che il programma condotto da Maria De Filippi andrà in onda per l'edizione 2022/2023 il 18 settembre. E tra i professori, c'è anche un altro ex di Ballando con le Stelle confermato: il ballerino Raimondo Todaro.