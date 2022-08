Francesco Oppini, viaggio in aereo da incubo: "Sono incaz***". Cosa è successo in volo

16 agosto 2022 a

Viaggio in aereo da incubo per Francesco Oppini. A Ferragosto, di ritorno da Ibiza, assieme ad altre decine di passeggeri, è rimasto bloccato su un aereo Ryan Air per oltre un’ora e mezza senza aria condizionata. Un inferno che il figlio di Alba Parietti ha documentato sul suo profilo Instagram. "Siamo un aereo di gente incaz***a doveva partire il volo alle 13.35 ma è arrivato in ritardo da Bergamo", ha denunciato il telecronista sportivo ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 5.

"Si sono inventati, dopo un’ora che siamo in aereo con l’aria condizionata spenta, che per colpa di qualcuno è saltato lo slot", ha proseguito Francesco Oppini, accusabdi Ryan Air di avere mentito sulle cause del disservizio di cui sono stati vittime i suoi passeggeri: "Siamo dovuti tornare in aeroporto, ai parcheggi, a fare benzina, peccato che nessuno stia facendo rifornimento. Quindi un’altra presa per il c***. La gente qui sta impazzendo, c’è un caldo pazzesco". Secondo Oppini, telecronista di Italia 7 Gold, la temperatura a bordo del velivolo ha toccato addirittura i 33 gradi. "Questa è Ryan Air. Quindi Ferrovie italiane, aeroplani, non funziona un ca***. Questo è il succo del discorso Buon Ferragosto", ha concluso furibondo.