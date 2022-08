Roberto Gualtieri "rimbalzato dietro le quinte". Pio e Amedeo, imbarazzante retroscena

23 agosto 2022 a

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri umiliato al concerto. A rivelarlo sono stati Pio e Amedeo, i due comici pugliesi che stanno per tornare in onda su Canale 5 con il loro fortunato e irriverente show Emigratis, il 28 settembre. Intervistati dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in formato "blitz" (li hanno raggiunti in vacanza, "disturbandoli" proprio come loro fanno con le loro vittime vip), hanno mantenuto un certo riserbo ma regalando pure qualche succosa anticipazione.

A cominciare da quella riguardante il sindaco Pd della Capitale. "L’hanno ‘rimbalzato’ mentre cercava di entrare nel backstage di un concerto di Mahmood. A noi, invece, assurdamente ci hanno fatto entrare". Brutte notizie, insomma, per Gualtieri, anche se i veri grattacapi sarebbero arrivati qualche tempo dopo, con le dimissioni del suo capo di gabinetto Albino Ruberti a causa di un video in cui minacciava addirittura di morte un suo compagno di cena.

Tra gli "ospiti" di Pio e Amedeo, il primo è stato lo stato lo stesso Mahmood. Poi è toccato a Gigio Donnarumma, che i due comici sono andati a trovare direttamente a Parigi. Suo il merito di aver affibbiato a Pio il soprannome "Bufalone", mentre Amedeo sarà "Messicano". "Sono due personaggi gretti e ignoranti che girano il mondo comportandosi così, due sfigatoni che ci provano sempre, ma puntualmente falliscono. E comunque sempre due personaggi. Chi se la prenderebbe con Salvatore Esposito perché Genny Savastano in Gomorra spara alla gente?". Anche loro, comunque, hanno dovuto sopportare un "due di picche". Il gran rifiuto è stato di Roberto Bolle, la grande étoile alla Scala: "Oh, non s’è fermato! È stato l’unico che ci ha ignorato".