Francesco Chiofalo, "paralizzato e tremolante": altro dramma dopo il tumore

Francesco Fredella 01 settembre 2022 a

a

a

Francesco Chiofalo sta di nuovo male. Qualche giorno fa, nel corso di un evento a Catania, ha avuto un malore ed è corso in ospedale. I fan sono rimasti senza parole, dopo giorni di silenzio arrivano i racconti. "Paralizzato e tremolante per quattro giorni", dice Chiofalo su Instagram. "Potrebbe essere stata questa camera d’aria che mi è rimasta nel cranio dopo l’operazione che va a creare della pressione al cervello… Ma potrebbe anche non c’entrare nulla e potrebbe essere semplicemente un’infiammazione dei nervi. Per ora è tutto da capire”, continua.

Silvia Toffanin? Lei e Maria De Filippi... una bomba dai vertici Mediaset

Qualche anno fa è stato operato al cervello per una rara forma di tumore. Mesi e mesi di convalescenza prima di tornare alla vita normale. Ha dovuto sostenere pure un ciclo di radioterapia. A Catania ha documentato con le Ig stories tutto quello che stava accadendo: il tremolio alla gamba, l’improvviso malore. È sempre stato cosciente e si è affidato ai sanitari, ma ha preferito tornare a Roma per affidarsi alle cure degli specialisti che lo seguono da anni.

"Ecco perché piango in televisione": Gerry Scotti, qualcosa di impensabile

Per adesso ci pensa Drusilla Gucci, la sua fidanzata, a coccolarlo durante la convalescenza, che potrebbe durare alcune settimane. I suoi fan sperano di vederlo di nuovo in tv, dopo La pupa e il secchione (condotto da Barbara d’Urso), il suo nome trapelato tra i papabili concorrenti del Gf Vip. Per adesso nulla di concreto.