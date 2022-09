Uomini e donne, "addio": ecco chi abbandona Maria De Filippi, clamoroso

Francesco Fredella 01 settembre 2022 a

Riprende Uomini e donne e non mancano i colpi di scena. Secondo le anticipazioni della puntata registrata il 30 agosto, una coppia lascia il programma. Non solo, ci sarà una forte discussione tra Ida e Riccardo. Non cambierà molto, tornerà Gemma Galgani che verrà stuzzicata da Tina Cipollari (come avviene da molti anni).

Ma ci sono anche alcune novità: Gemma ha smesso di frequentare Giovanni, l’uomo conosciuto durante il finale della scorsa stagione. Ora ha conosciuto un nuovo Cavaliere, che si chiama Didier, ed è di Lugano. Non dimentichiamo i litigi. Tina, molto spesso, ha litigato con Pinuccia, ma non è stata la sola: Ida e Riccardo hanno discusso parecchio in studio (eppure la scorsa estate erano stati insieme al concerto di Vasco Rossi).

Per quanto riguarda la coppia che ha deciso di lasciare lo studio, si tratta di Davide e Sara, ex di Biagio. Presenti alla prima registrazione anche Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, che a breve diventeranno genitori, molto presto. Infine spazio alle due nuove troniste di questa stagione: Federica e Lavinia.