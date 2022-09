Gf Vip, colpo di scena: il "gran rifiuto" che gela Signorini

Francesco Fredella 06 settembre 2022 a

Conto alla rovescia: il Gf vip sta per iniziare. Il reality di Alfonso Signorini, che quest'anno dovrebbe durare più del previsto, sarà imperdibile. Unico. Uno show in prima serata che inizierà il 19 settembre. Stavolta, però, Alfonso non ha dedicato la copertina di Chi ai gipponi. Bensì, ha scelto di affidare ad Tv sorrisi e canzoni, con un'intervista esclusiva, i segreti del reality.

I gipponi? Giovanni Ciacci – super confermato, parlerà della sua malattia al reality – Wilma Goich (ex moglie di Edoardo Vianello). E poi Attilio Romita, ex mezzobusto del Tg1. Ormai in pensione da qualche anno. Ha perso il video dieci anni fa quando è tornato in Puglia per dirigere la sede regionale di Bari. Si parla anche di Pamela Prati e Patrizia Rossetti. Qualcuno, però, ha detto "no" alla chiamata di Alfonso. Ad esempio Gianmarco Tognazzi. Gli altri nomi per adesso? Asia Gianese, Antonino Spinalbese, Carolina Marconi, Edoardo Donnamaria, Charlie Gnocchi, Ginevra Lamborghini, Gegia, Antonella Fiordalisi, George Cupilan.

E' toccato al direttore di "Tv sorrisi e canzoni", Aldo Vitali, annunciare il programma che vedrà due opinionisti eccellenti: Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Non è stata riconfermata Adriana Volpe, ex concorrente, poi "scappata" a Tv8 e ritornata al Gf vip lo scorso anno.