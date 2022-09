Elena Morali arrestata in Thailandia: "I poliziotti...", accusa gravissima

Francesco Fredella 07 settembre 2022 a

Dopo i 6mila euro di risarcimento alla Bonaccorti, Elena Morali pare che sia stata arrestata all'estero, in Thailandia. Tutto sarebbe accaduto durante l’ultima vacanza col fidanzato Luigi Mario Favoloso. Un fuoriprogramma impensabile a Phuket, dove si sarebbe consumato l'arresto. La stessa Elena Morali ne parla sui social. Secondo la sua ricostruzione si trovava con Luigi Mario Favoloso ed è stata fermata per un controllo di routine da un gruppo di poliziotti che cercavano sigarette elettroniche. La coppia ha detto agli agenti di non usarle, ma dopo una perquisizione nella borsa della Morali la polizia avrebbe scoperto un pacchetto di IQOS.

Per la Morali sarebbero scattate le manette. “Intanto passavano altri motorini: gente senza casco, bambini alla guida, quattro persone in sella. Ma loro fermavano solo i turisti come noi”, racconta sui social l’ex compagno di Nina Moric. Secondo la ricostruzione la Morali sarebbe stata portata via e a Favoloso sarebbe stato chiesto un riscatto prima di millecinquecento euro e successivamente di tremila euro per poter riavere la sua fidanzata. Solo così la Morali è stata rilasciata ed ha fatto ritorno a Milano. “Fermano i turisti per mettergli paura e toglierli un po’ di soldi per intascarli personalmente”, racconta Elena Morali.