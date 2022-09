Gf Vip, Antonella Fiordelisi: doccia incendiaria, inquadrata proprio lì...

22 settembre 2022 a

a

a

Caos all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Le prime docce bollenti hanno scosso concorrenti e telespettatori. Nella diretta di Canale 5 del programma di Alfonso Signorini, ad aprire le danze sono state Antonella Fiordelisi, Ginevra Lamborghini, Nikita Pelizon e Sara Mancuso. Ma se quest'ultima ha optato per un bagno nella vasca con Elenoire Ferruzzi, le altre hanno preferito una bella doccia. A rompere il ghiaccio, come anticipato, l'ex schermitrice.

Qui alcune foto che la ritraggono sotto la doccia:

La Fiordelisi non ha fatto in tempo ad entrare nella casa più spiata d'Italia, che ha già trovato da dire. L'influencer ha infatti punto Pamela Prati, dicendo ai concorrenti che "non vuole partecipare perché magari poi chiediamo di Caltagirone". E ancora: "A me non me ne frega del casino che ha fatto. La giudico perché non interagisce, non si integra. (…) Se non sbaglio, lei è sempre stata così. Perché l’aveva già fatto il Grande Fratello. (…) Io mi ricordo che lei non stava mai col gruppo".

Insomma, a pochi giorni dalla prima puntata, al Gf Vip non mancano le prime scintille. E forse proprio queste permettono alla Fiordelisi di essere protagonista indiscussa, con i social che impazziscono tutti per lei.