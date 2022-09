GfVip, Luca Salatino: "Volevo suicidarmi", un racconto straziante

Francesco Fredella 24 settembre 2022 a

a

a

Sicuramente Luca Salatino, ex tronista di Uomini e donne, potrebbe essere uno dei personaggi chiave di questa edizione del GfVip. E arrivano anche le sue confessioni che lasciano tutti senza parole. “Volevo suicidarmi”, dice l'ex tronista. Scatta la censura da parte della regia. Si tratta di una confessione abbastanza dolorosa che fa ad Elenoire Ferruzzi senza sapere che alcuni giorni fa un altro ex tronista si è tolto la vita (si tratta di Manuel Vallicella).

"Chi mi sono portata a letto": la rivelazione sconvolgente di Elenoire Ferruzzi

Luca ha legato molto con Charlie Gnocchi e Elenoire Ferruzzi, ma nella serata di ieri ha avuto un piccolo battibecco con quest'ultima ed è rimasto sulle spine. Luca racconta di essere molto legato alla sua fidanzata Soria, che ha conosciuto a Uomini e donne, la chiama addirittura moglie senza essere ancora sposato. Quando arrivò a Uomini e donne si presentò come un ragazzo abbastanza complicato, ma nessuno avrebbe mai immaginato tutto questo.

“Se ne parla poco”, dice. “Cercare di respingere e abbattere l’ansia è sbagliatissimo, perché la alimenti. Devi accettarla. Anche perché è uno stato d’animo come la felicità, il nervosismo, come la tristezza. Certo sicuramente ti alimenta tante sensazioni che non sono proprio il top… Però è tosta. Mi volevo suicidare io…”. Cala il silenzio. Poi aggiunge: “Non lo hai fatto, però”. E la regia cambia inquadratura. Sembra quasi una censura, che non piace molto al web.