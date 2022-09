Pamela Prati, "devi provarci". Voci impazzite dal GfVip: chi vuole conquistarla

Francesco Fredella 26 settembre 2022 a

Basta Mark Caltagirone. Basta. Ormai è una storia passata. Adesso Pamela Prati, concorrente del GfVip, potrebbe avvicinarsi sempre di più a Marco Bellavia. La casa del Grande Fratello vip, ancora una volta, sarà galeotta? Ma in ogni caso Marco Bellavia da alcuni giorni ha iniziato a corteggiare Pamela Prati, in modo molto evidente. Per l’ex conduttore di Bim Bum Bam si apre una nuova fase nel corso della sua vita. Anche gli altri vipponi hanno capito che Bellavia potrebbe aver preso una cotta per la Prati. “Comunque dobbiamo trovare il modo di far trovare il coraggio a Marco a provarci con Pamela. Facciamo in modo che lui si butti“, dice Antonino Spinalbese parlando con alcuni ragazzi nella casa.

Poi l'ex di Belen parla con Marco Bellavia in privato e dice: “Si nota che c’è qualcosa. Che ne pensi di lei? Se tu ti basi sui rapporti che ci sono adesso tra i giovani, sono frivoli. Invece il suo sfuggire da te mi emoziona. Mi emoziona vederlo, vedere il suo sfuggire, che viene da te e poi sfugge. Me ne sono accorto di questa cosa vostra“.

Marco, però, spiega: “Lei è splendida, anche le altre ragazze sono belle, però è chiaro che si vede la differenza generazionale. Per di più Pamela è speciale per il suo vissuto e per il suo essere diva e donna. Il suo sfuggire da me? Sì io le corro dietro e questo ti emoziona? La conquista è la cosa più bella di tutte. Questo è il percorso che fai per raggiungere un traguardo che può essere fidanzarti e sposarti con una donna ed essere felice“.

Bellavia qualche giorno fa aveva fatto una richiesta ai gieffini: “Mi lasciate solo con Pamela?” Questa frase è bastata per capire molto. L'ex conduttore di Bim Bum Bam ha corteggiato la superstar del Bagaglino in modo molto evidente. “Pamela tu devi ridere di più, devi sorridere di più tu hai bisogno di uno come me“, dice Bellavia. Che amore sia?