La volta buona, la furia di Pamela Prati: indiscrezioni clamorose

Come ogni giorno della settimana, si torna a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1. E oggi, lunedì 14 aprile, in trasmissione si è parlato dell'importanza e dell'influenza delle showgirl nella televisione italiana. Impossibile non fare riferimento a Ne vedremo delle belle, programma recentemente concluso che ha reso omaggio alle icone femminili del piccolo schermo, protagoniste indiscusse di ieri e di oggi.

Tra gli ospiti in studio anche Lorenza Mario, fresca vincitrice dello show condotto da Carlo Conti. Dopo aver commentato la sua inaspettata vittoria e aver accennato all’argomento del chiacchierato “follower-comprati gate”, il focus della conversazione si è spostato su un episodio piuttosto controverso che ha coinvolto Pamela Prati.

Subito dopo l’annuncio del verdetto finale, Domenico Marocchi – inviato del programma – ha cercato invano di ottenere una reazione a caldo da Pamela Prati. La showgirl come detto ha evitato ogni contatto, lasciando la scena e sottraendosi ai microfoni di La Volta Buona, senza commentare l’esito del concorso vinto da Lorenza Mario. “Pamela Prati favorita? È partita con il botto, era sempre prima in classifica nelle prime puntate. Ci tenevo molto a vincere, sono felice; però non era assolutamente scontato”, ha dichiarato Lorenza Mario, prima di svelare altri dettagli su quanto accaduto: “Le sfide erano diverse, poi non sapevo quanto potesse contare il voto dei social”.