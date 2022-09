Gf Vip, "Attilio Romita si è spogliato e toccato il p***": scandalo a luci rosse

Francesco Fredella 27 settembre 2022 a

"Affonzo, Affonzo...": Giucas Casella urla. Entra in studio a suon di Change (il suo motto). Balbetta. Suda. Vuole incontrare Attilio Romita, che chiama De Mita facendo ridere tutti. Il motivo? L'ex mezzobusto del TG1 gli ha dato del "vecchio bavoso" e lui vuole vendicarsi. Alfonso Signorini affila le armi. Il tutto ovviamente al Gf Vip, in onda su Canale 5, la puntata è quella di lunedì 26 settembre.

Parte il confronto. Romita è felice perché dopo le lamentele dei giorni scorsi finalmente ha la telecamera tutta per sé. Giucas è nero. "Sono arrabbiato con te... Sono molto arrabbiato... Sono nervoso... Mi hai dato viscido, del vecchio bavoso... Ma cosa dici?", attacca. "Parli proprio tu... Hai fatto il balletto l’altro giorno... Ti sei spogliato e ti sei toccato il pacchetto... Dopo quattro gironi...", sgancia la bomba.

Ma Romita, dopo il freeze, parte all'attacco e si difende sfoderando tutta la sua dialettica con eleganza e stile. "Non puoi fare certe cose. Un personaggio del tuo tipo non può fare certe cose". Giucas risponde e manda le accuse al mittente: "Io ero come un nonno per le ragazze. Erano le mie nipotine", rimarca.

Ma alla fine Romita chiede scusa. Signorini, però, manda in onda un rvm in cui si nota quel famoso balletto sotto la doccia. Spunta un Giucas in costume che tocca a mo' di batteria il lato B di due concorrenti. Ed allora "Affonzo", dice: "Scusa eh... Giucas... No, vabbè... Sei un viscidone... Ha ragione Romita". Caso chiuso tra risate e show.