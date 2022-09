Gf Vip, Signorini fa a pezzi Elenoire Ferruzzi: "Solo perché sei trans?"

27 settembre 2022 a

Incontro- scontro nella casa. Nella casa del Grande Fratello Vip arriva Soraia, la fidanzata di Luca Salatino che fa due chiacchiere con Elenoire Ferruzzi (convinta che Luca sia innamorato di lei, ma non possa e voglia dirlo). “Hai commesso un errore”, tuona Alfonso Signorini. “Sceneggiate! Luca è fidanzato… A me è sembrato stonato che tu abbia tirato in ballo il fatto che ti abbia rifiutato solo perché sei transgender… Luca avrebbe avuto questa reazione con chiunque…”, continua il conduttore di Canale 5. E la Ferruzzi precisa rispondendo alle accuse: “Ho perso la brocca…Luca è un’anima bella…”.

"Perché vuole uscire". Ferruzzi scatenata, soffiata (troppo) intima su Luca Salatino

Soraia spara a zero, una volta nella casa. “Mi hai offesa”, dice. Luca, dall'altra parte del vetro, la guarda. Resta in silenzio. "Hai detto che se mi avresti incontrata avresti tirato giù la saracinesca…”, continua. Ma la Ferruzzi si difende arrampicandosi sugli specchi: “Stavo semplicemente scherzando…Ho detto una cosa goliardica…”. Poi dice: “Le emozioni vengono esasperate”.

"Devi finirla", "No, tu...": Ferruzzi-Salatino, al Gf Vip finisce subito in disgrazia



Soraia Allam Ceruti svela di essere rimasta molto male per quello che ha visto con i proprio occhi. Qui i sentimenti di odio e di amore vengono esaltati all’ennesima potenza…Solo chi è qui dentro può saperlo…Qua cambia tutto…Purtroppo escono anche queste situazioni…”, precisa Elenoire. Una giustificazione che, però, non piace al pubblico. Ma il chiarimento c'è stato una volta su tutte.