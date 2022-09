GfVip, "aiuto aiuto!". Sviene in diretta, panico nella casa

27 settembre 2022 a

a

a

"Grande Fratello aiuto! Oh oh!". Corse disperate e urla terrorizzate nella casa del GfVip a Cinecittà: nel corso della diretta pomeridiana su Mediaset Extra e Mediaset Infinity, infatti, i telespettatori hanno potuto assistere alla scena raggelante del malore di Cristina Quaranta, svenuta e stramazzata sul pavimento priva di conoscenza.

"Volevo suicidarmi": cala il gelo al Gf Vip, lo straziante racconto di Luca Salatino





Le altre concorrenti presenti stavano chiacchierando del più e del meno, qualcuna riposava sul divano. Carolina Marconi aveva appena finito la doccia. A un certo punto le telecamere della casa colgono il momento esatto in cui la Quaranta si sente male e i microfoni captano un tonfo sordo. Sembra essere caduto qualcosa, e infatti inizialmente nessuno sembra in allerta. Poi però i coinquilini più vicini alla Quaranta strillano: “Aiuto, aiuto, aiuto…Tiriamola subito su…”. La regia, a questo punto, per tutelare la privacy della Quaranta inquadra altro e silenzia i microfoni: scelta saggia, considerando la tensione estrema che si respira.

Portata fuori e prontamente soccorsa, l'ex velina di Striscia la notizia si è poi ripresa e fortunatamente è rientrata dopo pochi minuti nella casa, E' stata la stessa Quaranta a spiegare di aver avvertito, prima del olore, diverse forti fitte allo stomaco nel corso della giornata. Un sospiro di sollievo, ma la paura (tanta) rimane.