Reazione a catena, Liorni e la rivelazione sulle Tre e un quarto: "Chi è l'esclusa"

Francesco Fredella 29 settembre 2022 a

Accade di tutto a Reazione a catena. Attimo di tensione per le inarrestabili Tre e un quarto”, campionesse da giorni che partecipano al game show di Rai 1. Elisa, Letizia e Carolina - grazie alla loro abilità - riescono a indovinare la risposta corretta all’ultima catena ed aggiungono altri soldi alla vincita. Che adesso si aggira intorno ai 140.000-150.000 euro. Le tre bravissime concorrenti, che sono originarie di Varese, portano a casa altri 2.000 euro, che si aggiungono ad altre somme incassate.

Durante Reazione a catena, la parola "cestino" è quella fortunata. Arriva così la vittoria per le Tre e un quarto. Così, le campionesse di Liorini non hanno problemi a indovinare la parola giusta. Per loro arriva una bella rivincita dopo un piccolo incidente di percorso, che ha portato in precedenza una grande delusione.

Po arriva la sfida tra le Tre e un quarto e i Tiratardi, che cercano di strappare il titolo di campionesse a Elisa, Carolina e Letizia. Liorni saluta la quarta campionessa, la definisce così: si tratta di una grande amica delle tre concorrenti che stanno giocando ormai da settimane. "Giulia fa il tifo per voi ma non è potuta entrare nella squadra, ovviamente, perché si gioca in tre", dice Liorni. Cala il sipario su un’altra puntata.