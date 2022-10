Gf Vip, irruzione di Regina De Roma fuori dalla casa: interviene la polizia

03 ottobre 2022 a

Dopo l'abbandono di Marco Bellavia dalla casa del Grande fratello vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, ci sono state molte proteste e manifestazioni in sua difesa. L’ex conduttore di Bim Bum Bam, ha fatto sapere di soffrire di disturbi di ansia e depressione. Cosa che evidentemente non era gradita agli altri inquilini della Casa. Non solo il popolo social, si è schierato dalla parte di Bellavia che ha 57 anni anche la Regina de Roma, nota al pubblico dello scorso anno per essersi presentata spesso fuori dalla casa di Cinecittà "armata" di megafono. La donna però è stata portata via dalla polizia mentre gridava: "Siete degli schifosi”.

Del resto i concorrenti del GF Vip non sono stati in grado di aiutare Marco Bellavia. E così la Regina de Roma, una fan romana del reality che lo scorso anno sosteneva Soleil Sorge, si è schierata dalla parte del mental coach, visto che ha attaccato i suoi coinquilini urlando: "Ciacci è un pezzo di me***. Luca diglielo che è un verme, falli fuori tutti 'sti schifosi, Ginevra fai proprio schifo. Anzi fate tutti schifo. Pamela Prati tu sei una ce***".

Ma le cose sono degenerate e la donna è finita in questura insieme al suo avvocato, dopo aver tentato di varcare la porta rossa: "Scusate amici sto qui a via Genova la caserma del centro, sto aspettando il mio avvocato, mi hanno portato pure la cena, li sto a fa pisciare sotto da ride, io me la combatto, mi hanno trovato davanti la porta rossa. Volevo andare a prendere con i guanti la barba di Ciacci e pulirmi le scarpe. Le unghie della va***, e gonfiare il resto”.