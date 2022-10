Gf Vip, "mi ha toccato il cu***": Signorini caccia dallo studio Sara Manfuso

Francesco Fredella 07 ottobre 2022 a

Scontro. Epocale. Alfonso Signorini contro Sara Manfuso, promossa a vip senza essere poi tanto famosa (inutile nasconderlo). L'ex concorrente del Grande Fratello Vip abbandona la casa dopo tutta la vicenda legata a Marco Bellavia: lei, come racconta, è da sempre in prima linea contro ogni tipo di violenza. E svela, questa è la cosa più dolorosa, di aver subito in passato violenza sessuale. Ma quando arriva in studio, faccia a faccia con il conduttore di Canale 5, succede di tutto.

La Manfuso racconta nella puntata di giovedì 6 ottobre di non sentirsi protetta da Signorini, che appare visibilmente arrabbiato. Lei racconta che Giovanni Ciacci, dopo averle toccato il lato B, avrebbe fatto illusione alla violenza sessuale scherzandoci su. Un racconto che fa irrigidire tutti, Ciacci s'infuria. "Non ci sto! Ma cosa dici", racconta. "Quello che dici non è la verità". La Manfuso rincara la dose: “Io non mi sono sentita tutelata dalla situazione. Tu conosci la mia storia, sai che ho subito violenze. Io ti avevo detto che entravo senza mettermi un’etichetta e senza avere agevolazioni perché ho un passato pesante. C’è però stato un episodio pesante, con l’uomo che mi siede accanto (Ciacci, ndr) che mi ha toccato il cu…o. Mi ha detto: “Simuliamo una violenza”.

Io ho riso perché ero in imbarazzo e provavo vergogna. Nessuno se ne è accorto, nessuno mi ha chiamato in confessionale, nessuno mi ha detto “come stai” e nessuno ha capito che dietro a quella risata c’era dolore, vergogna e umiliazione”. Questa è la sua versione dei fatti. Che, guardando i video, non corrisponde affatto alla realtà. Signorini s'arrabbia. E dice: "Ti dico con franchezza che se uno mi tocca e non mi va io gli tiro un ceffone”. Ma lei lo sfida così: “Bello far finta di ignorare le premesse”. Allora il conduttore sfodera la migliore dialettica per asfaltare la Manfuso: “Le conosco ed è per quello che ti dico che dovevi dargli un calcio nel sedere. Perché ti sei messa a ridere, non fa onore alla tua storia”. Allora Sara Manfuso sfida apertamente Signorini, che tuona: “Questa è retorica e io non ci casco. Puoi lasciare questo studio".