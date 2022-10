Iva Zanicchi contro Selvaggia Lucarelli: "Come mi ha insultato"

12 ottobre 2022 a

Continuano a emergere pruriginosi dettagli nel Ballando con le stelle - gate: Iva Zanicchi, sussurrando nell'orecchio al partner di gara Samuel Peron (che aveva il microfono aperto), ha dato della "tr***a" in diretta alla giudice Selvaggia Lucarelli, che non l'ha presa bene e sui social ha accusato l'80enne cantante emiliana di "sessismo". L'Aquila di Ligonchio, formalmente, si è scusata ma la guerra è proseguita su un altro terreno. Non più quello del talenta vip di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, ma lo studio di Da noi... a ruota libera, sempre sul primo canale. La Zanicchi, dopo essere stata ospite di Francesca Fialdini, si è lamentata sostenendo di essere stata attaccata anche dalla conduttrice, colpevole a suo dire di aver preso smaccatamente le difese della Lucarelli.

"Tro***": Iva Zanicchi insulta in diretta Selvaggia Lucarelli, choc su Rai 1 | Video

Da Alberto Matano a La vita in diretta, Iva si è sfogata dicendosi offesa per la mancata imparzialità della Fialdini. E la Lucarelli ha ribattuto: “Ringrazio Francesca Fialdini per non essere stata imparziale, come avrebbe preteso Iva Zanicchi. I conduttori, se onesti nell’illustrare i fatti, non hanno alcun dovere di essere imparziali, specie se la questione non è solo un battibecco, ma l’ennesimo insulto sessista". Capitolo 3 insomma. Ma come in ogni saga che si rispetti non può mancare il "prequel". E' Ivan Rota nella sua rubrica "Pillole di gossip" su Dagospia a ricordare un antefatto illuminante.

Iva Zanicchi dà della "tro***" a Selvaggia Lucarelli. E poi... clamoroso in Rai | Guarda



"La cantante ha ricordato che l’opinionista tempo fa le diede della vajassa: Lucarelli dice a Iva che significa popolana. Se chiedete il significato nei vicoli di Napoli vi diranno che non é proprio così..". Come dire: l'astio a Ballando è la punta dell'iceberg di una tensione che le due signore coltivano reciprocamente da tempo.