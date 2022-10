Tale e quale show, Loretta Goggi in lacrime

15 ottobre 2022 a

Momenti di grande emozione a Tu si que vales, su Rai 1, con la giurata Loretta Goggi più volte commossa fino alle lacrime. Il padrone di casa Carlo Conti le gioca un brutto scherzo quando a gara inoltrata, intorno a mezzanotte, annuncia una sorpresa al pubblico.

“La settimana scorsa - premette il conduttore fiorentino - ho ricordato che il 7 ottobre del 1965 Loretta ha debuttato in televisione nella Vita di Dante di Giorgio Albertazzi, interpretando Beatrice. Abbiamo trovato il video…". La Goggi, scossa, si porta le mani al volto e inizia a piangere. "No…", mormora nel microfono, testimoniando quanto impatto abbia su di lei l'omaggio pensato da Conti.

Sul video in studio scorrono le immagini di quello sceneggiato, con Loretta adolescente. Tornati in diretta, la Goggi si alza in piedi chiamando gli applausi: "E’ anche un’occasione per ricordare il grande Albertazzi", chiosa Carlo Conti, con la presentatrice, cantante e attrice che scuote il capo: "Sì, Giorgio". "E’ stato anche il grande maestro del nostro Ubaldo Pantani", aggiunge Conti riguardo all'imitatore. Per la Goggi la serata è stata intensa: poco prima, aveva mostrato gli occhi lucidi anche per l'esibizione di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, calatisi nei panni, straordinari, dei mitici Stanlio e Ollio. E non ha apprezzato solo Loretta.