Uomini e Donne, Clarissa Marchese: "Attimi bui, in gravidanza..."

Molti ricordano Clarissa Marchese, volto di Uomini e donne. Ora rompe il silenzio e parla della sua gravidanza. Clarissa Marchese e Federico Gregucci aspettano il loro secondo figlio. L’ex Miss Italia si racconta in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. "Da tempo sognavano di dare alla piccola Arya un fratellino o una sorellina e fortunatamente tutto è andato come nei loro piani. Ma non è stato comunque tutto rose e fiori come si può pensare", dice la Marchese.

Che, poi, racconta il periodo della gravidanza cosi: “Ho avuto diversi fastidi, in particolare una fortissima nausea: il mio corpo per settimane ha rifiutato qualsiasi cosa ingerissi. Ho perso peso, ero sempre stanca e avevo bisogno di tanto riposo, cosa molto difficile con una bimba di due anni. Per questo ho deciso di restare un mese in più dai miei in Sicilia per farmi aiutare. Ora piano piano sta andando meglio, per fortuna”

L'ex Miss Italia parla anche di “attimi bui”, che avrebbe avuto nel corso della sua vita. Per questo motivo consigli a tutti di chiedere aiuto nei momenti di difficoltà. Poi confessa che Arya, l'altra figlia della coppia, “sta vivendo bene questo cambiamento". E ancora dice: "E' felicissima, anche perché adora i bimbi piccoli e questa sua passione ci ha aiutati a introdurre l’argomento. Con Federico abbiamo cercato di essere molto delicati nel darle la notizia, le abbiamo spiegato che presto anche a casa nostra arriverà un bebè e che lei sarà una sorella maggiore. Le ho detto che dovrà aiutarmi a prendermene cura e che giocheremo tutti insieme”.