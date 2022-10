Tale e quale show, spettacolo osceno su Rai 1: di chi è questo lato B

22 ottobre 2022 a

Scene francamente raggelanti a Tale e quale show, su Rai 1. Sul palco del fortunato show di imitazioni vip condotto da Carlo Conti, ormai caposaldo del venerdì sera di viale Mazzini, arrivano Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, rivelatisi in questa edizione una collaudatissima e affiatata coppia comica.

Impegnati nell'interpretazione di Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini, a vestire i panni femminili questa volta è toccato a Cirilli, La scorsa settimana, infatti, Cirilli era Elton John e Paolantoni aveva imitato Ru Paul, celebre trans degli anni 80, andando però in grave difficoltà sui tacchi alti (pardon, trampoli).

Panni, quelli di Cirilli, per la verità impegnativi, sia per l'avvenenza e procacità della Lamborghini sia per la sua audacia "artistica". Ma Cirilli non si sottrae alla sfida e si adegua alla moda lanciata dall'ereditiera e star social-trash più famosa d'Italia proponendo al pubblico (esterrefatto) addirittura unda manuale. Costumino di scena succinto e Lato B "shakerato" in faccia al pubblico in sala (e a casa).

Risultato? De gustibus, ma la Lamborghini perlomeno ha apprezzato: "Cirilli col passo di samba mi ha uccisa. Comunque finalmente ho trovato una controfigura che giuoie". E se lo dice Elettra, l'incontestabile regina del twerking made in Italy, è una bella soddisfazione.