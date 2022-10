Alessandra Mussolini, "mi rifiuto": abbandona le prove, caos in Rai

Francesco Fredella 24 ottobre 2022 a

Alessandra Mussolini dice no. Categoricamente. La concorrente di Tale e quale show non vuole imitare Sophia Loren, sua zia. Un rifiuto netto che, però, priva i telespettatori di un grande show, andato in onda a Domenica Live con Barbara d'Urso.

Ma erano altri tempo. Ora, dopo il no della Mussolini a Tale e Quale Show, sembra essere scoppiato un vero caso. Nella prossima puntata di venerdì 28 ottobre l’ex politica, tra i concorrenti dello show di Rai 1 condotto da Carlo Conti, è chiamata a imitare la zia Sophia Loren ma lei non vuole. “Questa settimana è a rischio a Tale e Quale Show la performance della mia assistita Alessandra Mussolini nei panni di Sophia Loren”, dice Conti. Cosa accadrà? E, soprattutto, come reagirà Malgioglio in giuria? Per certo, nel frattempo, la bomba la sgancia davidemaggio.it, dove si legge: "Vi diciamo di più: questa mattina la concorrente ha bloccato le prove previste di trucco e parrucco e se n’è andata". Insomma, la Duciona ha fatto armi e bagagli e se ne è andata via dalle prove.

L'agente della Mussolini, Nando Moscariello, sembra che abbia parlato del “panico” scoppiato dopo la puntata di venerdì scorso. La Mussolini, in pratica, non vuole imitare sua zia. E tutti ricordano quel "Mambo italiano", tratto dal celebre film con Vittorio De Sica, che fece innamorare tutti. “Un omaggio a mia zia, ineguagliata e ineguagliabile”, disse a fine puntata. Forse, però, c'è ancora del tempo affinché la Mussolini possa cambiare idea. Se dovesse accedere sarebbe un grande regalo al pubblico di Tale quale show.