Alessandra Mussolini imita zia Sophia Loren: insultata

Dove c'è Alessandra Mussolini, c'è polemica. L'ex europarlamentare del Pdl, chiacchieratissima concorrente di Tale e quale show su Rai 1, ha raccolto critiche e insulti (purtroppo non è la prima volta) tra i telespettatori in rete, imbufaliti per la "telenovela" che ha contrassegnato l'ultima settimana dello spettacolo musicale vip condotto da Carlo Conti.

Dopo giorni di tira e molla, la Mussolini ha deciso di imitare niente meno che Sophia Loren, sua (ingombrantissima) zia e soprattutto monumento dello spettacolo italiano. Lunedì scorso la pasionaria della destra italiana aveva lasciato polemicamente le prove proprio perché contraria a vestire i panni della zia. Sono seguiti giorni di incertezza e mistero fino al colpo di scena in trasmissione, con l'ingresso in studio della Mussolini-Loren. "Sai cosa è successo? - ha spiegato lei a Conti, motivando la sua decisione - Io ero in blocco ho detto dove vado…. Allora mi ha chiamato zia e mi ha detto 'lo devi fare, anzi troppo tardi ti sei decisa' e quindi ho detto si lo faccio ma tanto al massimo è una tragedia'".

In studio, Loretta Goggi applaude la scelta: "Sono contenta che tu abbia deciso di farlo, ci somigli assai! È stato bellissimo sentirti, vederti cantare". Critico invece Cristiano Malgioglio: "Era meglio se non la facevi". Alla fine, l'esibizione nell'iconica Tu vuò fa l’americano non è piaciuta soprattutto ai telespettatori, che accusano la Mussolini di aver organizzato tutto solo per farsi pubblicità: "Tutta la settimana e lei mercoledì sui social diceva che aveva abbandonato e che chiedeva un altro personaggio… ma perché devono prenderci per il c***o?", si legge su Twitter. O ancora: "Tanto rumore per nulla",. "La Mussolini è riuscita nel suo intento, far parlare di sé durante tutta la settimana".