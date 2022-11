Gf Vip, Ginevra Lamborghini: battuta-horror su Chernobyl, volano insultu

07 novembre 2022 a

Ginevra Lamborghini ne ha combinata un'altra. Dopo essere stata squalificata dal Grande Fratello vip per le terribili parole su Marco Bellavia, la sorella della più famosa Elettra ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post in cui paragona gli attacchi che riceve su Twitter dai suoi haters alla strage della centrale di Chernobyl, avvenuta nel 1986. Ginevra infatti ha condiviso una foto in bianco e nero del disastro nucleare con un suo selfie che la ritrae infastidita.

“Twernobyl”, scrive quindi la Lamborghini. Un messaggio che poi ha cancellato ma che ha comunque scatenato l'inferno sui social. In molti infatti, su Twitter, hanno cominciato ad accusarla di aver fatto della stupida ironia su una tragedia così grave e drammatica. Probabilmente non era questo l’obbiettivo di Ginevra. Tant'è, di fronte alla pioggia di critiche e di insulti, la Lamborghini ha eliminato l'infelice post in cui confrontava gli haters di Twitter con il disastro di Chernobyl. Quindi ha scritto, cercando di giustificarsi per lo scivolone commesso forse ingenuamente: "Comunque ragazzi ci tengo a precisare che Twernobyl è rivolto agli hater tossici e ovviamente non al fandom. Lo davo per scontato ma evidentemente non mi sono spiegata bene”. No, non si era spiegata bene...