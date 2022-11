Gf Vip, "checc*** isterica": caos a Mediaset, chi sta per essere cacciato

Francesco Fredella 11 novembre 2022 a

Patrizia Rossetti, che aveva detto tempo fa di non voler assolutamente partecipare a un reality, se la prende con Alberto De Pisis. E dice: "È un po’ checchina isterica, si deve dare una regolatina". Parole molto forti, eccessive, che fanno pensare a tante cose irripetibili in televisione. Come mai una donna di spessore e cultura, come la Rossetti, scivola in una cosa di questo tipo? Qualche giorno prima, nei confronti di Attilio Romita, aveva usato parole altrettanto forti. I due sono arrivati ai ferri corti perché lei accusava lui di presunzione. Ma l'ex mezzobusto del Tg1, elegante e sincero, ne è uscito bene da questo confronto di fuoco.

Adesso la Rossetti utilizza ancora una volta parole che appaiono troppo forti. E il pubblico potrebbe chiedere la sua squalifica. Non dimentichiamo che l'espressione "cecchina isterica" potrebbe apparire, a tutti gli effetti, una forma di bullismo verbale. Chiederà scusa? Nella casa, ormai, accade di tutto. Quelle mura, che hanno regalato grandi gioie all'inizio si sono trasformate in una polveriera. Il web, che non perdona mai, parla di una frase omofobia. La Rossetti uscirò a gennaio? Sembra proprio di sì.

Ecco cosa aveva detto in confessionale: "Ragazzi mi ha nominata anche Nikita ma non ci sono problemi, non me la prendo. Anzi mi dà un po’ adrenalina andarci. Ci sono già andata due volte e poi sono rimasta. Che poi se esco devo sistemare anche delle cose importanti. Ad esempio ieri mi hanno riferito che il rogito è stato fatto a metà e l’altra parte verrà fatta a gennaio. E per questo ero un po’ più incavolata. Questa cosa mi manda un po’ in ansia. Su quello si basa il mio futuro lo capite? Ho chiesto a loro se mi fanno fare una chiamata, ma per queste cose importanti, ovviamente telefonata che poi loro possono ascoltare”. E poi: “Ho la mia vecchia casa in vendita, la situazione è davvero delicata”.