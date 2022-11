GF Vip, bomba Covid: "Quanti positivi", panico in casa

12 novembre 2022 a

Clamoroso al Grande Fratello Vip. Quattro concorrenti sono risultati positivi al Covid e il timore che è altri ancora possano risultarlo nelle prossime ore. Non è chiaro come sia potuto accadere, forse con l’ingresso di nuovi concorrenti (che però erano stati tutti isolati prima di entrare, i protocolli sono rigidi in questo senso), ma ormai non ha più importanza, dato che il virus si è diffuso nella casa più spiata d’Italia.

La produzione ha deciso di isolare i concorrenti positivi e di annullare il televoto di lunedì: per il momento a essere messi fuori gioco dal Covid sono Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Luca Onestini. In un comunicato ufficiale il GF Vip ci ha tenuto a precisare che sono tutti in buone condizioni e che rientreranno in casa non appena si saranno negativizzati, quindi ovviamente i tempi non sono certi e possono variare di persona in persona. Il timore però è che possano saltare fuori altri positivi, compromettendo del tutto la puntata di lunedì 14 novembre.

“La produzione - si legge nel comunicato - sta effettuando tutti i controlli necessari sul cast e la situazione è in costante monitoraggio. Nel frattempo, i concorrenti sono stati invitati ad aggiornare la produzione sul sopraggiungere di eventuali sintomi. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Wilma Goich e George Ciupilan è stato annullato”.