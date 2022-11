Gf vip, cosa si lascia scappare Patrizia Rossetti: la frase clamorosa

Francesco Fredella 15 novembre 2022 a

a

a

“Ho il telefonino in carica”: Patrizia Rossetti gela tutti al Gf vip. Lei, insieme ad altri tre vipponi, è in isolamento a causa del Covid. Nell'ultima puntata del Gf vip, però, si è collegata dall'albergo e le sue parole hanno creato un vero e proprio choc. Per davvero la Rossetti ha il telefono a portata di mano? Il colpo di scena, però, arriva quando Signorini parla di quello che sta accadendo nella casa: Wilma e Daniele Dal Moro sempre più legati. “Patrizia scusa ma voglio il tuo commento su tutta questa faccenda…Cosa pensi di questa nuovo ‘sentimento’ che lega fortemente la tua amica a Daniele?”, chiede Signorini. In quel momento, la Rossetti per risponde si lascia sfuggire una gaffe: “Scusami eh…Ho dovuto mettere in carica il telefonino". Gelo in studio.

"Balli sfrenati". Mara Venier inedita: dove l'hanno beccata

Monta una nuova polemica: per davvero la regina delle televendite ha il telefono a disposizione? Sarebbe un vero colpo di scena, eccessivo. Quella frase, “Por** miseria ho la batteria scarica”, ha fatto il giro della Rete, diventando virale.

E poi, nel corso del blocco Nikita Pelizon e Luca Onestini, hanno sentito chiaramente quelle parole della Rossetti. Tutto ha fatto il giro della Rete diventando virale.

"Da 6 mesi, in Rai...": fucilata di Enrico Mentana, gode Montesano

Intanto, nella puntata di ieri il televoto è stato annullato. Un medico, in collegamento in apertura, ha spiegato come sia entrato il Covid in un programma dove c'è una bolla - la casa - e dove i concorrenti sono monitorati di continuo. Probabilmente, qualcuno degli ultimi arrivati - negativo al tampone al momento dell'ingresso nella casa - incubava il Covid. Che alla fine è arrivato.