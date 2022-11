Tale e quale show, Elena Ballerini: "Mi è arrivata una proposta..."

Francesco Fredella 15 novembre 2022 a

Sicuramente Tale quale show ha fatto il botto. Il programma di Carlo Conti, in onda su Rai 1 di venerdì sera, ha conquistato tutti. Una prima serata che ha visto Cristiano Malgioglio sempre in prima linea. Ma c'è una novità: Elena Ballerini rilascia un'intervista ai microfoni di TvBlog a pochi giorni dalla fine dell’edizione 2022 del programma. E racconta: "Non sono ancora un personaggio così noto e nelle passate stagioni c’erano volti maggiormente conosciuti con una voce da soprano come la mia, per esempio Silvia Mezzanotte nel 2016. Ogni anno, però, c’è spazio per la quota emergenti e quest’anno ho occupato io la casella che solitamente spetta a chi non è un cantante”.

Poi parla di un sogno: “Un talent internazionale”. Infatti, pare che abbia ricevuto una nuova proposta molto importante. "Ho ricevuto la proposta di partecipare ad un talent internazionale che inizierà a marzo del 2023”, dice ancora a Blogo. “Con il mio agente sto preparando anche una cover di pop lirico”, dice ancora Elena Ballerini. Ora racconta anche qualcosa in più sul suo nome d'arte. "Mi ha detto che non mi sarei dovuta limitare ad interpretare canzoni ma che sarei dovuta andare a lavorare in tv […] Mi ha consigliato di usare il cognome Ballerini. Ho fatto il provino per Rai Gulp e mi hanno presa, perciò ho pensato che fosse un segno del destino e ho voluto chiamarmi Ballerini da quel momento in poi”, conclude.

Ora inizia il torneo, dopo la vittoria di Antonino Spadaccino (l'ex vincitore di Amici, foggiano doc, che era scomparso da un po' dalla tv). Ne vedremo delle belle.