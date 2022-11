Ballando con le stelle, "il saluto romano": nuova rovinosa registrazione

Francesco Fredella 17 novembre 2022 a

Caos, ancora caos, a Ballando con le stelle dopo il "caso Enrico Montesano". L'attore romano è stato eliminato dalla trasmissione per aver indossato, durante gli allenamenti, una t-shirt che inneggia alla Decima Mas. Poi arrivano nuove indiscrezioni, che non placano le polemiche: "A Ballando con le Stelle Enrico Montesano ha fatto il saluto romano". Ma questa notizia viene smentita dalla ballerina Alessandra Tripoli. "Non era un saluto romano, ma un gesto della coreografia", racconta all’agenzia Ansa. "Il compito della settimana era proporre un numero di show dance. Ho scelto This is me, dal musical The Greatest Showman, e ho studiato nei dettagli il tutorial che ho trovato su YouTube in cui una coppia di coreografi illustra tutti i movimenti e finisce con il braccio alzato. A quel punto Enrico ha scherzato: ‘oh no, così no, può essere frainteso, magari mettiamo il pugno’. Tra l’altro lo prendo sempre in giro per come usa le braccia”.

La ballerina, poi, parla della maglietta incriminata. E dice: "Sono nipote di un comunista, mio nonno mi ha raccontato tanto della Resistenza, ma devo ammettere che non avevo mai sentito parlare della Decima Mas su cui in questi giorni, invece, mi sono fatta una cultura. Alle prove sudiamo tanto, ci cambiamo spesso anche per evitare sbalzi di temperatura e malanni. Se anche mi fossi concentrata, non avrei riconosciuto quel simbolo".

Ma ci sarebbero, condizionale d'obbligo, registrazioni in possesso della Rai che potrebbero mettere tutto nero su bianco. Il 77enne, intanto, ritiene assurda l'espulsione dal programma, ma la Rai è andata giù pesante. Nessuna replica dell'attore al momento dopo la decisione di sospenderlo da Ballando con le stelle.