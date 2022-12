Sonia Altobello "senza mutande, quindi...". Attilio Romita, delirio nella notte

12 dicembre 2022 a

L'amicizia molto intima, forse troppo, tra Attilio Romita e Sarah Altobello scuote la casa del Grande Fratello Vip, i telespettatori a casa e probabilmente anche quella dello stazzo ex mezzobusto del Tg1, visto che la compagna non ha preso benissimo (eufemismo) il bacio scattato con l'avvenente showgirl e influencer pugliese.

Sui social Mimma Fusco, la signora Romita, ha espressamente minacciato di lasciarlo, addirittura sfidandolo ad andare fino in fondo con la Altobello: "Portala nel Van, divertiti siete perfetti!! Ps. non aspettare Natale! La pupa e il c***ne". C'è chi tra i telespettatori azzarda l'ipotesi di un faccia a faccia tra la Fusco e Romita al GfVip, per la gioia di Alfonso Signorini: "Non voglio confronti, Sarah no, facciamoli andare nel van da liberi. Dopotutto a Natale bisogna essere buoni".

A scatenare le critiche dei telespettatori (e la gelosia furiosa di Mimma) anche qualche frase decisamente inopportuna sfuggita a Romita. Ad esempio, la confidenza fatta ai coinquilini: il giornalista non ha intenzione di andare in camera della Altobello perché la ragazza è solita dormire senza mutande, quindi potrebbe facilmente cadere in tentazione. "Gliela tiro, gliela servo", ha commentato Sarah, riferendosi alla battuta ma con un maliziosissimo doppio senso. In studio, non sono mancati gli appunti della opinionista Sonia Bruganelli, che ha censurato l'atteggiamento troppo leggero della Altobello, pur consapevole della situazione sentimentale dello stagionato coinquilino. "Quelli che mettono troppo il biscotto nel caffé e latte...". Chi vorrà intendere, intenderà.