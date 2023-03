The Voice Senior, Clementino svela il dramma segreto: "In comunità"

03 marzo 2023 a

Il momento più duro per Clementino è stato "l’essere caduto in tante tentazioni quando mi sono trasferito da solo a Milano": lo ha confessato lui stesso in un'intervista al settimanale Tele Sette. Il rapper e coach di The Voice Senior ha rivelato: "La vita notturna turbolenta mi ha fatto ritrovare anche in comunità. Guardando indietro forse non sarei andato via da casa così presto”.

Intanto è tutto pronto per la finale del programma di Antonella Clerici, in onda questa sera su Rai 1. Chi sarà il vincitore? Clementino ovviamente spera nella vittoria del suo team: "Teoricamente, dopo Loredana Bertè e Gigi D’Alessio, toccherebbe a me”, ha detto riferendosi agli altri due coach della trasmissione. Il rapper è coach fin dalla prima edizione del programma. Quest'anno insieme a lui, oltre a D'Alessio e Bertè, ci sono anche i Ricchi e Poveri. L’ultima parola comunque spetterà al pubblico tramite televoto.

Nel corso dell’intervista, Clementino non ha nascosto le difficoltà incontrate quest’anno nel comporre la sua squadra. Secondo il rapper potrebbe aver inciso il fatto di essere il più giovane tra i coach: "Forse sono considerato quello meno affidabile dai concorrenti che hanno ascoltato poco le mie canzoni”. Per il cantante, però, gli impegni non finiscono questa sera. Il 4 e l'11 marzo, infatti, sarà tra i coach di The Voice Kids, condotto sempre da Antonella Clerici e con gli stessi giudici della versione over. Aspiranti cantanti dai 7 ai 14 anni si affronteranno in due puntate.