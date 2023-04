Cristina Scuccia, subito disastro all'Isola: "Oddio aiuto"

18 aprile 2023 a

Cristina Scuccia sbarca all'Isola dei Famosi. L'ex suora si è presentata davanti alle telecamere di Canale 5 in top e shorts, proprio come annunciato nella scorsa puntata di Verissimo. "Ho il cuore in gola", ha ammesso raggiunta da Ilary Blasi. La ragazza, diventata famosa per le sue capacità canore e per aver lasciato i voti, ha subito attirato la simpatia del pubblico. Prima di sbarcare sull'isola con altri concorrenti, la Scuccia è stata prelevata dall'elicottero della trasmissione. Al suo arrivo però non è mancato l'imprevisto.

"Oddio, aiuto!", ha esclamato (dimenticandosi per un secondo di uno dei comandamenti, non nominare il nome di Dio invano) quando l’elicottero è atterrato vicinissimo a lei facendo rumore e scompigliandole tutte i capelli. Non è dunque mancata l'ironia, con Vladimir Luxuria ha ricordato: "Abbiamo entrambi preso i voti. Tu in convento io in parlamento. E siamo tutte e due due ex".

"Sentivo che l’abito non mi permetteva più quel processo evolutivo - ha spiegato -. Credo sia importante vivere la vita pienamente, la vita è un dono, questa è una esperienza di condivisone e di coraggio, se posso essere di aiuto a qualcuno ho già vinto. Ma penso che mi vedrete anche arrabbiata". Poi l'ammissione: "Ho tante paure, la paura non è compagna della luce e quindi prenderò di petto le mie paure".