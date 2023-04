Ilary Blasi si presenta in studio così: una voce velenosa

18 aprile 2023 a

Ilary Blasi torna in tv più carica che mai. La conduttrice di Canale 5 esordisce con la nuova edizione dell'Isola dei Famosi lunedì 17 aprile. E lo fa con un look che spiazza tutti: un outfit in bianco e nero e una capigliatura che non passa inosservata. Per l'occasione la presentatrice sfoggia il solito biondo, ma con la frangetta e la capigliatura mossa. I telespettatori credono che si tratti di una parrucca e non sarebbe la prima volta che ne indossa una. Quando si trovava al timone del Grande Fratello Vip ha indossato varie parrucche, una diversa per ogni diretta.

In ogni caso in puntata non mancano le frecciate a Francesco Totti. "Allora - esordisce -, è esattamente un anno che non ci vediamo, vi avevo lasciato con il claim: tutto può cambiare. Effettivamente tante cose sono cambiate, come sapete un uomo che era vicino a me, era al mio fianco non c'è più...". A quel punto la Blasi raddrizza il tiro facendo riferimento a Nicola Savino, opinionista della passata edizione. "Ci sta seguendo da casa, ti mando un bacio ti voglio bene".

Ma non finisce qui. Quando la Blasi presenta Papi, il nuovo opinionista insieme a Luxuria, afferma: "Per uno che va, c'è uno che arriva, benvenuto a Enrico Papi". E ancora: "Sei pronto a essere il mio nuovo uomo?". Se questo è solo l'inizio, ne vedremo delle belle.