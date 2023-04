Cristina Scuccia "ha iniziato a capire...". Il sospetto più malizioso

25 aprile 2023 a

E' Marco Predolin il primo eliminato dall'Isola dei famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Ma i riflettori sono concentrati soprattutto sulla rissa bestiale tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo, iniziato già durante la settimana. Il primo ha definito l'ex star del Bagaglino "una pescivendola", facendo pesare la sua esperienza in ambito scientifico. La signora ha reagito da par suo, sottolineando che l'ex mezzobusto del Tg4 "ha problemi con le donne".

I toni aggressivi della Caldonazzo non sono piaciuti però alle altre naufraghe, a cominciare dalla modella Helena Prestes, che l'ha accusato di essere un po' troppo prevaricatrice anche nei confronti di Cristina Scuccia, l'ex Suor Cristina di The Voice da tempo tornata ad abiti laicali. "Non ci sono storie più interessanti di altre - è intervenuta l'opinionista in studio Vladimir Luxuria per rimettere al suo posto la Caldonazzo -. Se pensi che quella di Cristina sia miglior della tua dimostri di essere gelosa. Racconta anche tu la tua".

Proprio la Scuccia appare un po' in difficoltà in Honduras, non tanto per le privazioni del gioco quanto per l'ambiente circostante e le dinamiche del reality televisivo. "Non è stato facile per me accettare, infatti non ho accettato subito. Avevo un sacco di timori. Ma ho pensato che in questa fase di cambiamento volevo vivere questa esperienza come un’esperienza mia personale", ha ammesso l'ex religiosa. Parole che hanno fatto storcere il naso alla Luxuria, secondo cui Cristina si è "un po' contraddetta" sulle difficoltà della convivenza (già provata, peraltro, in convento): "Ha le idee un po’ confuse". Ancora più duro l'altro opinionista Enrico Papi: "Io non sono convinto che lei sia contenta. Secondo me sta iniziando a capire che è un percorso difficile".