Amici, dramma al Serale: "Infortunio", chi è costretto a lasciare

28 aprile 2023

Imprevisto ad Amici: nella puntata del serale registrata nei giorni scorsi una ballerina si sarebbe fatta male durante un'esibizione. Si tratta di Isobel, del team Zerbi-Celentano. L'allieva australiana, stando alle anticipazioni, avrebbe dovuto lasciare lo studio per farsi visitare da un fisioterapista. Secondo quanto riporta Tvpertutti, però, fortunatamente non le sarebbe successo nulla di grave.

Qualche anticipazione, poi, è arrivata anche in merito al ballottaggio finale: pare che a sfidarsi per rimanere nella scuola saranno due cantanti, Aaron del team Zerbi-Celentano, e Cricca del team CuccarinI-Emanuel Lo. Questo secondo quanto riporta SuperGuidaTv. Eliminata provvisoria anche Maddalena, che però sarebbe riuscita a salvarsi. Il nome dell'eliminato, invece, non si conosce perché Maria De Filippi lo comunica solo dopo la puntata, a porte chiuse in casetta. Secondo i telespettatori, però, alla fine l’eliminato sarà Cricca. Questo comunque verrà confermato solo con la messa in onda della puntata, sabato 29 aprile.

Tra gli ospiti della De Filippi ci saranno di nuovo il comico Enrico Brignano e poi una vecchia conoscenza del talent show, Emma Marrone, che canterà il suo nuovo brano in studio. Per quanto riguarda invece un guanto di sfida che avrebbe animato parecchio i telespettatori, quello cioè tra i cantanti Wax e Angelina, alla fine sarebbe stato vinto da lei.