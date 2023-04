Fiore Argento contro Helena Prestes: "Un incidente?", accusa sconcertante

28 aprile 2023 a

Volano stracci all'Isola dei Famosi. A scatenare i naufraghi del programma di Canale 5 la raccolta della legna. O meglio, l'incidente che ha visto Fiore Argento protagonista. La figlia di Dario Argento è stata infatti colpita da un tronco. A incidente in corso, Fiore si è messa a urlare facendo allarmare il resto dei compagni.

Secondo la ricostruzione fornita dalla sorella di Asia Argento, tuttavia, il masso sarebbe stato lanciato da Helena Prestes. A far insospettire i concorrenti del reality di Ilary Blasi, le parole pronunciate dalla Prestes: "Non sono stata io, è stato un incidente". Insomma, la naufraga ha in fretta messo le mani avanti.

Ma per Fiore c'è solo una spiegazione: "È stato un incidente, sì... mi hai tirato un masso addosso!". Eppure la Prestes non ha smesso di difendersi, dicendosi estranea ai fatti. "Io capisco - si è poi sfogata Helena in riferimento all'accaduto - che lei è fragile, che lei è dolce. Qui è un’isola selvaggia e le cose possono succedere. Ha sempre questo tono di accusa e fa la vittima nei miei confronti".