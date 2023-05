Amici, Arisa-choc prima della finalissima: "Rischio-infarto"

14 maggio 2023 a

Amici verso la finalissima. In attesa della puntata di domenica 14 maggio, su Canale 5, i finalisti, due ballerini e due cantanti (Isobel, Mattia, Wax ed Angelina) si lasciano andare alle ultime confessioni. Tra queste c'è quella di Wax. Il cantante vanta una fan d'eccellenza: la sua insegnante Arisa.

Ecco allora che è proprio lei a volergli inviare una dolce dedica. Nella lettera, accompagnata da un video del cantante mentre si esibisce sul palco di Amici, si legge: "Grazie a te Wax, sei grande. Mi hai fatto rischiare un paio d’infarti per le tue marachelle, ridere di gusto più volte per la tua simpatia travolgente ed emozionare sempre, per tutte le volte che il tuo cuore imbronciato nonostante tu volessi tenerlo indietro si è fatto avanti, perché è troppo grande per ascoltare la paure". Il tempo passa e l'ansia aumenta: "Domani la finale, e mentre ci penso mi si spezza il respiro perché è stato bello conoscerti e so che mi mancherai".

Un messaggio dolcissimo che contiene anche un mea culpa: "Mi dispiace se a volte non sono riuscita ad esprimere quello che sento davvero riguardo al tuo talento e al tuo estro inconfondibile. Io sono una ansiosa e l’emozione si mangia le parole, ma sappi che ho desiderato tante volte di essere come te, che vai a testa alta contro il mondo, che sei un guerriero che ci tiene davvero ai suoi sogni e mette in pista tutto quello che ha per realizzarli".