Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sconvolti: "Si è suicidata"

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sconvolti. La coppia reduce dal Grande Fratello Vip è stata travolta da un lutto. Una ragazza francese di nome Lindsay, che nel corso della settima edizione del programma targato Mediaset aveva creato una fanpage incentrata sulla storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, si è tolta la vita perché vittima di bullismo. La notizia è stata prima diffusa sui social, poi è stata confermata dalla coppia.

Dal Moro ha voluto pubblicare una foto della sua fan numero 1: "Ti abbraccio piccola Lindsay. Grazie davvero piccola. Stop bullying please". In seguito, è arrivata anche la reazione di Oriana: "Le cose che si dicono… Non sappiamo la situazione e i limiti altrui. Non sappiamo quanto possiamo ferire chi ci sta davanti". Lindsay gestiva la pagina Oriele France su Twitter, dedicata proprio alla coppia del Grande Fratello Vip.

A dare per primo la tragica notizia un profilo Twitter basato proprio sul Grande Fratello Vip (Escusate): "Allora ragazzi ho una brutta notizia… Quella ragazza si chiama Lindsay si è suicidata 2 giorni fa per molestie scolastiche". Tante le reazioni e i commenti. "Come si fa ad arrivare a una cattiveria così simile da far suicidare una ragazza…" si chiedono in tanti, tutti distrutti per l'accaduto.