Mediaset, Lorella Cuccarini lascia per la Rai? L'indiscrezione-bomba

27 maggio 2023 a

Lorella Cuccarini tornerà ad Amici la prossima stagione? La prof. del talent di Maria De Filippi sta riscuotendo, ormai da tempo, un buon successo a Mediaset. Stando alle ultime indiscrezioni, però, pare che presto potremo vederla altrove. L'ipotesi, infatti, è che possa trasferirsi in Rai.

Nella tv di Stato nel frattempo sono in atto importanti cambiamenti, come il possibile ritorno di Pino Insegno, amico personale della premier, e della stessa Cuccarini. Pur non essendoci ancora alcuna conferma, sembrerebbe che la showgirl sia destinata a lasciare Amici per tornare in Rai. Insegno, invece, potrebbe prendere il posto di Flavio Insinna alla conduzione de L’Eredità.

Ovviamente per la Cuccarini non sarebbe la prima volta in Rai: la storica ballerina aveva condotto, come ultimo programma a Viale Mazzini, La vita in diretta durante l’edizione 2019–2020. Poi dall’autunno 2020, ci fu il passaggio ad Amici. In Rai, però, ci saranno anche numerose riconferme, come Ballando con le Stelle, Tale e Quale Show e The Voice Senior, rispettivamente condotti da Milly Carlucci, Carlo Conti ed Antonella Clerici. Tra le altre, probabili, riconferme anche Domenica In di Mara Venier e la coppia Amadeus – Fiorello, rispettivamente per il Festival di Sanremo 2024 e per la nuova stagione di Viva Rai 2.