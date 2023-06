Maria De Filippi, "è sparita": paura per Isabella Ricci

01 giugno 2023 a

Da essere un noto volto di Uomini e Donne a sparire dai riflettori. In molti si chiedono che fine abbia fatto Isabella Ricci. A sollevare la preoccupazione per la sorte dell'ex dama del Trono Over del programma di Maria De Filippi è stata la sua assenza sui social. Da habituè del pubblicare foto e video. la Ricci da diversi mesi è sparita completamente dai radar. L’ultima foto della donna, infatti, risale al 17 gennaio 2023, mentre il marito, Fabio Mantovani, ha condiviso un post l’1 gennaio 2023 per l’ultima volta.

Dopo di che, il silenzio assoluto. "Sarà successo qualcosa?", chiede qualcuno preoccupato. Qualcun altro invece spiega che Fabio starebbe continuando a usare il suo Instagram. "A chi gli chiede come va risponde tutto bene, però non accenna a Isabella", dice la fan. E ancora, sono tante le ipotesi: "Molto molto strano", "Secondo me c’è di mezzo la salute, non si sono lasciati".

Eppure un utente in queste ore fa sapere di aver ricevuto una sospettosa risposta da Isabella: "Grazie per l’affettuoso pensiero". Ma nulla di più. Non resta dunque che aspettare che i due spieghino quanto sta accadendo. Almeno per tranquillizzare i tanti sostenitori della coppia di Canale 5.