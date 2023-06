Amici, Wax e la lite con Maria De Filippi: "Bello arrogante"

03 giugno 2023 a

Dell'ultima edizione di Amici, ricorderemo il turbolento rapporto tra Maria De Filippi e Wax. I due, nel corso del talent-show in onda su Canale 5, avevano infatti avuto un litigio durante il provino, insomma agli albori della loro conoscenza. Ma non ne era mai stato rivelato il motivo.

Ora Wax, in un'intervista a Diva e Donna, ha scelto però di fornire qualche elemento in più. La notizia del litigio era emersa a ridosso della finale, quando spiegò dove avvenne quell'alterco di cui tante volte si era parlato, tra le righe, nel corso dell'edizione del programma.

Dunque, ecco il racconto di Wax al rotocalco: "Sono arrivato al casting bello arrogante. Non è stata proprio una bella presentazione", ammette il cantante. E insomma, Maria De Filippi avrebbe avuto più di un qualcosa da eccepire di fronte a un simile atteggiamento. "Poi però siamo andati avanti", ha concluso Wax nel suo racconto a Diva e Donna.

Insomma, pochi particolari in più, i quali però lasciano comprendere senza margini di ambiguità che quanto accaduto fosse colpa di Wax. Insomma, la sua arroganza - anche se non è chiaro come la abbia manifestata - avrebbe fatto da detonatore al litigio. Sempre il cantante ha spiegato che comunque i due hanno poi messo una pietra sopra su questa vicenda: ad oggi i rapporti tra Wax e Maria De Filippi sembrano essere buoni. E chissà, magari un giorno sarà la stessa De Filippi a raccontarci nel dettaglio cosa è accaduto in quel provino tutt'ora avvolto dal mistero.