Domenica In, "Io e Belen Rodriguez...": Giorgio Panariello spiazza tutti

04 giugno 2023 a

a

a

La puntata del 4 giugno di Domenica In si apre col botto. Tra i primissimi ospiti di Mara Venier su Rai 1 c'è lui: Giorgio Panariello. L'attore è in compagnia di Marco Masini. I due, infatti, sono grandi amici e per l'occasione non hanno potuto fare a meno di parlare del loro nuovo progetto: un tour tra musica e comicità che li porterà quest'estate in giro per l'Italia. Così nel salotto si sono esibiti tra battute e performance.

"Non vedono l'ora di insultarti". Mara Venier, brutta storia: occhio alle immagini | Guarda

Proprio mentre si sta esibendo ecco che Panariello prendendo in giro l'amico che canta 'Si può dare di più', grande successo di Gianni Morandi, Umberto Tozzi e Enrico Ruggeri, scherza: "Sì, sei stato te il primo a cantarla, ma a fare i soldi sono stati gli altri" e subito dopo aggiunge "Anche io sono uscito con Belen Rodriguez, ma poi c'è andato De Martino".

"Depressione acuta". Mara Venier, il dramma mai raccontato prima

Una battuta non passata inosservata davanti ai telespettatori che subito sui social si sono chiesti se il comico fosse ironico o meno. Intanto Belen e De Martino sono ancora al centro del gossip. Anche questa volta si vocifera di una nuova crisi. Nulla di ufficiale, certo è che la coppia si mostra più riservata che mai.