sabato 9 agosto 2025
Belen-choc, insulta il benzinaio: "Mi stai sul ca***"

Belen Rodriguez fuori controllo. Durante la vacanza in Sardegna la modella argentina è stata protagonista di un acceso botta e risposta a Porto Cervo con un benzinaio. La scena è stata immortalata con il cellulare e il video è diventato ben presto virale. Tutto è accaduto nei pressi del locale Sottovento, dove la viabilità è temporaneamente modificata per lavori.

Al volante del suo grosso Suv, Belen si è trovata davanti una strada sbarrata e un birillo che segnalava il divieto di passaggio. Senza esitazioni, lo avrebbe spostato. "Scusami - le fa notare il benzinaio - io ti dico che non puoi passare: perché hai spostato il birillo?". Il cono – come si vede nel video – segnalava la presenza di un tombino scoperto in mezzo alla carreggiata. "Perché lei mi sta sul ca***", risponde Belen mentre il benzinaio non ha esitato a replicare: "Anche lei mi sta sul ca***, quindi? Cosa vuol dire?". 

Il botta e risposta si è concluso con l'ex moglie di Stefano De Martino costretta a fare retromarcia, mentre il benzinaio continuava a protestare, ignorando i tentativi di mediazione dei presenti. Nel finale, un uomo le ha spiegato: "Belen, guarda che sei sul pozzetto". Ma lei, ormai, era già andata via. Una litigata non nuova. La showgirl a inizio luglio, secondo un'indiscrezione riportata da Gabriele Parpiglia, la Rodriguez avrebbe discusso con un rider di Glovo.

