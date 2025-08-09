Belen-choc, insulta il benzinaio: "Mi stai sul ca***"

Belen Rodriguez fuori controllo. Durante la vacanza in Sardegna la modella argentina è stata protagonista di un acceso botta e risposta a Porto Cervo con un benzinaio. La scena è stata immortalata con il cellulare e il video è diventato ben presto virale. Tutto è accaduto nei pressi del locale Sottovento, dove la viabilità è temporaneamente modificata per lavori.

Al volante del suo grosso Suv, Belen si è trovata davanti una strada sbarrata e un birillo che segnalava il divieto di passaggio. Senza esitazioni, lo avrebbe spostato. "Scusami - le fa notare il benzinaio - io ti dico che non puoi passare: perché hai spostato il birillo?". Il cono – come si vede nel video – segnalava la presenza di un tombino scoperto in mezzo alla carreggiata. "Perché lei mi sta sul ca***", risponde Belen mentre il benzinaio non ha esitato a replicare: "Anche lei mi sta sul ca***, quindi? Cosa vuol dire?".