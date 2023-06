Ballando, bomba-Carlucci: "Non è stata riconfermata", chi può saltare

05 giugno 2023 a

a

a

"Sono state dette molte cose, ma la giuria dell’anno prossimo non è stata riconfermata": Milly Carlucci lo ha rivelato a Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera su Rai 1, riferendosi alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. La conduttrice del talent di Rai 1 ha anche spiegato il motivo di tale decisione: "Semplicemente perché stiamo ancora lavorando al cast. Più avanti, a settembre, si parlerà di giuria e di tutto il resto". Dunque si pensa prima alle coppie in gara e poi ai giurati. E non è detto che dietro il bancone di Ballando rivedremo i giudici storici del programma, ovvero Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.

Barbara d'Urso in Rai? “Ci vediamo...”: quattro parole che svelano tutto

La Carlucci, poi, ha dato delle spiegazioni anche in merito ad altri rumors, quelli su un incontro con Barbara D'Urso. Di quest'ultima si è vociferato che potrebbe entrare a far parte del cast dei giudici. Ma la conduttrice di Ballando ha chiarito: "Banalmente, con Barbara ci siamo viste alcuni anni fa per discutere la possibilità di coinvolgerla come ballerina per una notte, possibilità che poi è sfumata completamente". Non c'è ancora nulla di certo, insomma, sulla prossima stagione del programma: non resta che aspettare la fine dell'estate per avere qualche notizia in più.